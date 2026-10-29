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Bakan Çiftçi açıkladı: Gürcistan’dan Türkiye’ye 548 firari getirildi

Bakan Çiftçi açıkladı: Gürcistan’dan Türkiye’ye 548 firari getirildi

Lokman Özdemir
14:17, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:18, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakan Çiftçi açıkladı: Gürcistan’dan Türkiye’ye 548 firari getirildi
Sulkhan Tamazashvili - Mustafa Çiftçi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan ile yürütülen güvenlik iş birliği kapsamında son bir yılda 548, 1 Eylül’deki ziyaretinden bu yana ise 80 kişinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, 10 Aralık’ta Azerbaycan’ın da katılımıyla üçlü güvenlik görüşmesi yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile yaptığı telefon görüşmesinde sınır aşan suçlarla mücadele ve aranan şahısların iadesini ele aldı.

Bakan, 1 Eylül’de Gürcistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçlerinin hız kazandığını belirterek, bu tarihten itibaren 80, son bir yılda ise toplam 548 kişinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Üçlü güvenlik görüşmesi 10 Aralık’ta

Bakan Çiftçi, 10 Aralık’ta Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov’un da katılımıyla üçlü görüşme gerçekleştireceklerini bildirdi. Bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirttiği toplantı öncesinde Çiftçi, suç örgütü elebaşları ve aranan firarilere sınır ötesinde de barınma alanı bırakmamakta kararlı olduklarını vurguladı.

X hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi şunları yazdı;
Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Sulkhan Tamazashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.
Görüşmemizde, başta yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede yürüttüğümüz iş birliğini ve aranan şahısların ülkemize iadelerine yönelik çalışmalarımızı değerlendirdik.
1 Eylül’de Gürcistan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçleri hız kazandı. Ziyaretimizden bu yana 80, son bir yılda ise toplam 548 şahıs Gürcistan’dan ülkemize getirildi. Bu yakın iş birliği dolayısıyla Sayın Bakan’a teşekkür ettim.
10 Aralık’ta Azerbaycan İçişleri Bakanı Sayın Vilayet Eyvazov’un da katılımıyla gerçekleştireceğimiz üçlü görüşmenin, bölgesel güvenliğimizin güçlendirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum.
Suç örgütü elebaşlarına ve aranan firarilere sınırlarımızın ötesinde de barınacak alan bırakmamakta kararlıyız.

Başlıklar :mustafa çiftçigürcistantürkiyeazerbaycan
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