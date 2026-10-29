Birlikte Yükselen Cumhuriyet sergisi açıldı

Esenyurt Belediyesi ev sahipliğinde, BirSanat küratörlüğünde düzenlenen “Birlikte Yükselen Cumhuriyet” başlıklı resim sergisi, Esenyurt Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yılı kapsamında açılan sergi, ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy’un eserlerinin yanı sıra Birlikte Sanat Atölyesi sanatçılarının çalışmalarını bir araya getiriyor. Açılışta konuşan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, “Sanatçılarımız üretiyor, dünya dönüyor, biz de belediye olarak onlara nefes olmaya gayret ediyoruz. Çünkü sanatçılarımızın ürettikleri bu eserler tüm insanlığın ortak paydası” dedi.

“Birlikte Yükselen Cumhuriyet” sergisi, 10 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

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