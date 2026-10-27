Tatlı Maya filmi Altın Portakal’da gösterildi
Bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan “Tatlı Maya” filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda, yönetmenliğini Biket İlhan’ın, senaristliğini Nihan Belgin ve Nazlı Pınar Ünlü’nün yaptığı, oyuncular Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu, Emre Altuğ, Erdem Kaynarca, Gökberk Yıldırım, Erdem Ergüney ve Fatih Serdar Yılmaz’ın rol aldığı “Tatlı Maya” filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi. Yönetmen Biket İlhan, söyleşide filmin farklı kültürlerden gelen üç kadının mücadelesini ve dayanışmasını anlattığını belirtti. İlhan, “Ben yüreklere dokunmak istedim. Umarım başarabilmişimdir” dedi. Filmde kadınların karşılaştığı ayrımcılığa ve verdikleri mücadeleye dikkat çekmek istediğini ifade eden İlhan, geçmişte farklı kesimler arasında yaşanan dostluk ve dayanışma ilişkilerini özlediğini dile getirdi.