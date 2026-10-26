Aile dostu yapımlara destek

Mardin'in gastronomi hazinesi 38 lezzet noktasında keşfediliyor: Kaburga dolmasından Süryani çöreğine yöresel tatların hikayesi

Üzümle hazırlanan harire tatlısı, çağlayla pişirilen firkiye, özel tarifle üretilen Süryani çöreği ve dört kuşaktır aynı gelenekle hazırlanan kebap… Mardin mutfağı, farklı kültürlerin izlerini taşıyan yemekleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim gelenekleriyle ziyaretçilerine zengin bir gastronomi deneyimi sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi ile Mardin’de 38 işletme belirlendi. Festival boyunca kentin yöresel yemeklerini keşfeden şefler, hem geleneksel tarifleri hem de bu lezzetleri yaşatan işletmelerin hikayelerini gündeme taşıdı.