Aile dostu yapımlara destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri için başvuruların devam ettiğini, aileyi merkeze alan, çocukların gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “RTÜK iş birliğiyle düzenlediğimiz ‘2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri’ için başvurular devam ediyor. Aileyi merkeze alan, çocuklarımızın gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olan ödüller için ‘http://ailevecocukdostu.rtuk.gov.tr’ adresinden başvuru yapılabilecek” ifadelerini kullandı.