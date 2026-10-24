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Âdil-i Mutlak yeni durağında

Âdil-i Mutlak yeni durağında

Rabia Şenol
04:00, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Âdil-i Mutlak yeni durağında
Âdil-i Mutlak sergisi.

Albayrak Grubu tarafından düzenlenen, 13 usta hattatın adalet temalı ayetleri sanatla buluşturduğu Âdil-i Mutlak Hat Sergisi, İstanbul Güngören’de kapılarını açtı. Hat sanatının özgün örneklerini bir araya getiren sergi, 1 Kasım’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Albayrak Grubu tarafından düzenlenen Âdil-i Mutlak Hat Sergisi, İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. İslam sanatının evrensel dilini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına taşıyan Albayrak Grubu, adalet kavramını merkeze alan Âdil-i Mutlak Hat Sergisi’yle hat sanatının incelikli dili üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor. Sergiye bu yıl İstanbul’da ev sahipliği yapan ilk ilçe belediyesi Güngören oldu. Kültür-sanat alanındaki faaliyetleriyle öne çıkan belediye, bu önemli sergiye ev sahipliği yaparak ilçe sakinlerini sanatla buluşturdu. Açılış programına Güngören Belediye Başkanı Dr. Bünyamin Demir, Güngören Kaymakamı Ayhan Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Hattat İbrahim Şengül katıldı.

ADALETİN ESTETİK YORUMU

Hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri kaleme aldığı özel eserler yer alıyor. Her biri farklı üslup ve teknikle yazılan bu 13 özgün hat eseri, adalet kavramını yalnızca yazılı bir metin olarak değil, estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir düşünce biçimi olarak sanatseverlere sunuyor. Eserler Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Arif Özdem, Aydın Kızılyar, Davut Bektaş, İbrahim Şengül, Mustafa Parıldar, Nadir Tatar, Sami Naddah, Savaş Çevik, Seyit Ahmet Depeler, Shahryanshah Siracuddin ve Tahsin Kurt’un imzasını taşıyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA SERGİLENİYOR

2025 yılında İstanbul Tophane-i Âmire’de yalnızca 2 ayda 91 bin 265 ziyaretçiyi ağırlayan sergi Şanlıurfa, Bursa, Van, Trabzon, Kayseri, Konya, Malatya, Diyarbakır, Mardin ve Antalya’nın ardından yurt dışında Amsterdam’da sanatseverlerle buluşmuştu. Sergi, yolculuğunun yeni durağında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 22 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güngören’de ziyaretçilerini ağırlayacak.


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Başlıklar :Adil-i Mutlak sergisiaktüelhayat
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