Boğaziçi Üniversitesi’nde tezhip atölyesi yapıldı

Tezhip sanatını genç kuşaklarla buluşturmak amacıyla başlatılan atölye etkinliklerinin ikincisi Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği atölye, Türkiye'nin en büyük altın üreticisi Türk Altın'ın kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki desteğiyle düzenlendi. Etkinlikte gençler, Nurdan Erkal rehberliğinde tezhip sanatının yalnızca desen aşaması değil, temel teknikler ve bu sanatın en kıymetli malzemesi olan altınlı çalışmanın püf noktalarını uygulamalı olarak öğrendi.

ALTINI EZİYOR SONRA SÜSLÜYORUZ

Gençlere Türk geleneksel sanatının yapım aşamasını ve inceliklerini anlatan Erkal, “Tezhip sanatı zaten kelime anlamıyla altınlamaktan geliyor. Zemin rengi olarak dallarımızda, çiçeklerimizde muhakkak altınlar kullanıyoruz. Daha öncesinde bir işlemden geçiyor. Arap zamkıyla altını eziyoruz. Yıkıyoruz, süzüyoruz ve daha sonrasında da kullanabilecek hale geliyor. Jelatinli suyla kağıda yapışması için kağıdımızı uyguluyoruz. İsteğe göre mühürlerimizle parlatabiliyoruz” dedi.

Tezhip Atölyesi etkinliğine katılanlara Türk Altın CEO’su Abdurrahman Alp Beyaz bir mesaj gönderdi. Beyaz mesajında, “GZT iş birliğiyle üniversitelerimizde hayata geçirdiğimiz bu atölyede, medeniyetimizin bu köklü mirasını geleceğe taşıyan siz değerli gençlerle buluşmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.

ATÖLYELER DEVAM EDECEK

Kökleri Orta Asya'da Uygur Türklerine dayanan tezhip; el yazması eserlerin, kitap sayfalarının ve levhaların altın ve boyayla bezenmesi sanatı olarak biliniyor. Asırlardır ustadan çırağa aktarılan bu birikimi bugünün gençlerine ulaştırmayı hedefleyen atölye etkinlikleri serisi, geçtiğimiz ayda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki buluşmanın ardından çalışmaların farklı üniversitelerde de sürdürülmesi planlanıyor.

Hayat

Bir Başkadır dizisinde yeni sezon

Hayat

Türk sinemasına rekor yapım desteği

Hayat

Topkapı Sarayı’nda 7 yıllık dev restorasyon tamamlandı: Kapılarını açacak 5 müzenin içinden ilk görüntüler