Çocuk medyasının görünmeyen etkileri kitaplaştı

Çocukların izlediği içerikler yalnızca ekran başında geçirilen zamanla sınırlı kalmıyor. Çizgi filmlerden dijital oyunlara, sosyal medyadan yapay zekâ destekli platformlara kadar uzanan medya dünyası, çocukların dilini, davranışlarını, tüketim tercihlerini ve değerlerini de şekillendiriyor. En Yumuşak Güç: Çocuk Medyası ve Popüler Kültür adlı kitap, çocuk medyasının görünmeyen etkilerini farklı yönleriyle inceliyor.

“Çocukların izlediği hiçbir şey ekranda başlayıp ekranda bitmiyor” düşüncesinden hareket eden eser, çocukların medya içerikleriyle kurduğu ilişkiyi yalnızca bir eğlence faaliyeti olarak değerlendirmiyor. Çalışmada, medya karakterlerinin çocukların dünyasında nasıl yer edindiği, küresel popüler kültürün gündelik yaşama nasıl yansıdığı ve algoritmaların çocukların karşısına hangi içerikleri çıkardığı gibi konular ele alınıyor.

ÇOCUKLARIN DİKKATİ İÇİN KÜRESEL REKABET

Çocukların ilgisini çekmek için teknoloji şirketleri arasında yaşanan rekabete dikkat çeken Durmuşoğlu, “Çocuklarımızın dikkatini çekebilmek için dünyanın en büyük teknoloji şirketleriyle aynı evin içinde yarışıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Kitapta, dijital platformların çocukların dikkatini yönlendirmedeki rolü ve yapay zekâ teknolojilerinin çocuk medyasının geleceğine olası etkileri de değerlendiriliyor.

Çizgi filmlerden sinemaya, dijital oyunlardan sosyal medyaya, lisanslı ürünlerden algoritmalara kadar geniş bir alanı kapsayan çalışma, çocukların medya aracılığıyla karşılaştığı içeriklerin günlük hayatlarına nasıl taşındığını inceliyor. Bir karakterin çocuk için ne zaman ekrandaki bir görüntüden daha fazlasına dönüştüğü ve popüler kültürün çocukların dilini ve tercihlerini nasıl etkilediği de kitabın gündeme getirdiği sorular arasında yer alıyor.

YERLİ İÇERİK VE MİLLÎ YAYINCILIK VURGUSU

Kitabın öne çıkan başlıklarından birini yerli içerik üretimi oluşturuyor. Çocukların kendi dilinden, kültüründen ve değerlerinden beslenen yapımlarla buluşmasının önemine dikkat çekilen eserde, yerli olmanın tek başına yeterli olmadığı vurgulanıyor. Çocukların yüksek yararını gözeten, özgün, nitelikli ve uluslararası alanda rekabet edebilecek içeriklerin üretilmesi gerektiği belirtiliyor.

Millî yayıncılık anlayışı ve temiz içerik yaklaşımının da ele alındığı çalışmada, Türkçenin korunması ve aile içi iletişimin güçlendirilmesi gibi konulara yer veriliyor. Çocukların dijital dünyadan tamamen uzaklaştırılması veya yasaklarla sınırlandırılması yerine, yetişkinlerin bu dünyayı tanıması ve çocuklara sunulan içeriklerin niteliğini sorgulaması gerektiği ifade ediliyor.

DİJİTAL MAHREMİYETTE ORTAK SORUMLULUK

Çocukların dijital ortamdaki güvenliği ve mahremiyeti de kitabın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Eserde, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı sorumluluğun yalnızca ailelere yüklenemeyeceğine dikkat çekiliyor. Ebeveynlerden platformlara, içerik üreticilerinden karar vericilere kadar geniş bir kesimin bu konuda sorumluluk taşıdığı vurgulanıyor.

ÇOCUK MEDYASI SÖZLÜĞÜ DE YER ALIYOR

Kitabın sonunda yer alan Çocuk Medyası Sözlüğü, çalışmanın dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çocuk medyası ve popüler kültür alanında kullanılan yüzlerce kavramı bir araya getiren sözlük, okuyuculara kapsamlı bir başvuru kaynağı sunuyor. Popüler kültürden lisanslamaya, dijital dünyadan yapay zekâya kadar uzanan kavramlar, eserin farklı alanlarda yeniden başvurulabilecek bir kaynak olmasını sağlıyor.

Vadi Yayınları etiketiyle yayımlanan En Yumuşak Güç: Çocuk Medyası ve Popüler Kültür, çocuklara neyin yasaklanması gerektiği sorusunun ötesine geçerek yetişkinleri çocuklara nasıl bir medya dünyası sunduklarını sorgulamaya çağırıyor. Eser, kitapçılarda ve çevrim içi satış noktalarında okurlarla buluşuyor.