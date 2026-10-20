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Zagreb’de Balkan-Dil sempozyumu düzenlendi

Zagreb’de Balkan-Dil sempozyumu düzenlendi

17:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Zagreb’de Balkan-Dil sempozyumu düzenlendi
Zagreb’de Balkan dillerindeki Türkçe izleri masaya yatırıldı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Ketebe Yayınevi işbirliğinde “Balkan Dillerinde Türkizmler ve Dil Öğretimi Çalışmaları Sempozyumu (BALKAN-DİL 2026)” düzenlendi.

YEE Zagreb Ofisi’nin 10. kuruluş yıl dönümü kapsamında 15–17 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen BALKAN-DİL 2026 Sempozyumu’nun açılışına Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş Zagreb Şehri Türk Milli Temsilcisi Ahmedi Bari, İş insanı, araştırmacı-yazar Dr. Oğuz Aydemir, Ketebe Yayınevi yazarı Ayhan Demir ile Türkiye ve Balkan ülkelerinden birçok akademisyen katıldı.

Açılış konuşmaları
BALKAN-DİL 2026 Sempozyumu’nun açılış konuşmalarını Yunus Emre Enstitüsü Zagreb Ofisi Müdürü Fuat Korkmaz ile Ketebe Yayınevi yazarı Ayhan Demir yaptı. Yunus Emre Enstitüsü Zagreb Ofisi Müdürü Fuat Korkmaz, açılış konuşmasında, bu sempozyumun Türk dilinin ve kültürünün Balkanlar’daki izlerini incelemek için düzenlendiğini belirtti. Korkmaz,
“Türkçe ile Balkan dillerindeki ortak kelimeleri, tarihî, kültürümüzü ve paylaştığımız deneyimleri ele alacağız”
 ifadesini kullandı.

Yazar Ayhan Demir: Edebiyat sağlam bir zemindir

Balkanlar üzerine çalışmalarıyla bilinen yazar Ayhan Demir ise dilin imkânları ve Balkan dillerindeki Türkçe kelimelerin birleştirici gücü üzerine düşüncelerini paylaştı. Kâğıt (harita) üzerinde ayrı düşen Türkler ile Balkan halkları arasındaki bağları daha kuvvetli hale getirmek adına kâğıdın (kitapların) birleştirici gücüne vurgu yaptı. Ayhan Demir,
“Edebiyat ve fikriyat, birbirimizi dinlemek ve anlamak adına, tutunacak güvenli bir dal ve basılacak sağlam bir zemindir”
 dedi.

Konuşmasının devamında Ketebe Yayınevi’nden çıkan Balkan Defteri isimli eserinden ve Ketebe Balkan Kitaplığı’na mensup yazarlardan bahseden Demir, “İvo Andriç’ten İsmail Kadare’ye, Meşa Selimoviç’ten Kim Mehmeti’ye, Necad İbrişimoviç’ten Dritero Agolli’ye, Cevad Karahasan’dan Mira Meksi’ye, Semezdin Mehmedinoviç’ten Milorad Paviç’e, Abdullah Sidran’dan Zoran Zivkoviç’e, Aliya İzetbegoviç’ten Ömer Behmen ve Naser Oriç’e… Birçok önemli isim Ketebe Yayınevi yazarları arasında yer alıyor" dedi.

Balkanların ortak dil mirası

Sempozyumda, Türkçe ile Balkan dilleri arasındaki tarihsel bağlar, Türkçeden Balkan dillerine geçen kelimeler, deyimler ve diğer dilsel unsurların tarihsel gelişimi, günümüzdeki kullanımı ve sosyokültürel işlevleri ve Türkçe öğretiminin güncel meseleleri ele alındı. Türkizmlerin belgelenmesi ve karşılaştırmalı olarak incelenmesinin yanı sıra ortak söz varlığının Türkçe öğretiminde değerlendirilmesi de bilimsel tartışmaların öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Programda ayrıca yabancılara Türkçe öğretimi, Balkanlarda dil öğretimi, teknoloji ve yapay zekâ destekli eğitim yöntemleri ile Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) çerçevesinde dil öğretimi politikaları değerlendirildi. Sempozyum, Türkoloji, dilbilim ve eğitim bilimleri alanlarında çalışan araştırmacılar arasındaki akademik iletişimin güçlendirilmesine ve gelecekteki ortak araştırma ve yayın çalışmalarına zemin hazırlanmasına katkı sundu.

YEE Zagreb Ofisi 10. yılında

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 27 Nisan 2016 tarihinde açılan Yunus Emre Enstitüsü Zagreb Ofisi, Türk dili, kültürü ve sanatının tanıtılması ve iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkçe öğretimi, kültür ve sanat etkinlikleri, sergiler, film gösterimleri ve akademik programlarla faaliyet gösteren YEE Zagreb Ofisi, Türkiye ile Hırvatistan arasında kültürel etkileşimin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

YEE Zagreb Ofisi, 10. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Hırvatistan’ın farklı şehirlerinde, çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmeyi de planlıyor. Dubrovnik’te İzmir Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenecek “Sultan Süleyman ve Osmanlı Dönemi Kıyafetleri Sergisi”, “Türk Dünyası Şiir Akşamı”, “Türk Kahvesi Akşamları” ve “Rijeka Türk Film Günleri” bu etkinliklerden sadece birkaçı. Ayrıca “Dünyanın Vicdanı Kudüs” fotoğraf sergisi, “Ayasofya: Sessizliğin Işığı” fotoğraf sergisi ve Hırvat geleneksel kıyafetlerindeki Osmanlı-Türk etkisini ele alan “A La Turka” yılın diğer programları arasında öne çıkıyor.


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Başlıklar :ketebebalkanzagreb
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