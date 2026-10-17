Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Goncourt ödüllü usta kalem Jean Echenoz İstanbul’da okurlarıyla buluştu

Goncourt ödüllü usta kalem Jean Echenoz İstanbul’da okurlarıyla buluştu

18:59, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Goncourt ödüllü usta kalem Jean Echenoz İstanbul’da okurlarıyla buluştu
Jean Echenoz, İstanbul’da düzenlenen söyleşide edebî serüvenini anlattı.

Ketebe Yayınları, çağdaş Fransız edebiyatının önde gelen yazarlarından Jean Echenoz’u İstanbul’da düzenlenen “Biçimlerin İzinde” söyleşisiyle Türk okurlarıyla buluşturdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yazarın edebî serüveni, roman ile biyografi arasındaki sınırları yorumlayışı ve kısa anlatılardan opera librettosuna uzanan biçim arayışları ele alındı. Echenoz’un yazarlık anlayışı, eserleri ve sinemaya duyduğu ilgi de söyleşinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Ketebe Yayınları, çağdaş Fransız edebiyatının en özgün seslerinden Jean Echenoz'u Türk okurlarıyla buluşturdu. "Biçimlerin İzinde" başlıklı söyleşi, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin Halil Dikmen Salonu’nda gerçekleştirildi.

Jean Echenoz
Jean Echenoz

Roman ile biyografi arasındaki sınırları kendine özgü anlatımıyla yeniden yorumlayan, edebî serüveninde farklı tür ve biçimlere hakkını teslim eden Echenoz, kısa anlatılardan opera librettosuna uzanan biçimler arası yolculuğunu okurlarıyla paylaştı.

Program kapsamında Jean Echenoz’un düşünce dünyası, çocukluk yılları ve okuma-yazma serüveni ele alındı. Yazma eyleminin kişisel özgürlük alanı açan yönüne değinilirken, alışılmışın dışında kalan kurgu biçimlerine duyulan ilgi ve biçimlerle oynama yaklaşımı üzerinde duruldu. Biçimsel arayışların karikatürize edilmeden ele alınmasının önemine dikkat çekilen söyleşide; anlam, ses ve ritim arasındaki uyumun yazınsal üretimdeki yeri ve Fransız edebiyatıyla kurulan bağın yanı sıra sinemaya duyulan tutkusuna da değinildi. Ketebe Yayınları'ndan çıkan Ravel, Göl, Greenwich Meridyeni, Kraliçenin Kaprisi ve Cherokee kitaplarının yazarını ağırlayan programa edebiyat dünyasından davetliler ve okurlar katıldı.

Yarım asra yaklaşan bir edebî serüven

1947’de Orange’da doğan Jean Echenoz, sosyoloji eğitiminin ardından 1970'te Paris'e yerleşti. 1979'da yayımlanan ilk romanı Greenwich Meridyeni ile Fénéon Ödülü'nü kazanan yazar, Cherokee ile 1983'te Médicis Ödülü'ne, Göl ile 1989'da Avrupa Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Ben Gidiyorum ile 1999'da Fransa'nın en prestijli edebiyat ödülü Prix Goncourt'u aldı.

Sade ve duru anlatımı, ince ironisi ve biçimsel arayışlarıyla öne çıkan Echenoz, çağdaş Fransız edebiyatının etkili romancıları arasında kabul ediliyor.

Romanla biyografinin kesiştiği yer

Söyleşinin ilk bölümünde, Echenoz’un Prix Goncourt’un ardından gerçek hayat hikâyelerinden hareketle kaleme aldığı üç eser üzerinde duruldu. Besteci Maurice Ravel'in son on yılını konu alan Ravel (2006), Çek atlet Emil Zátopek'in hikâyesini anlatan Courir (2008) ve mucit Nikola Tesla'dan esinlenen Des éclairs (2010), yazarın gerçek kişilerden yola çıkarak kurduğu anlatı dünyasının önemli örneklerini oluşturuyor.

Mektuplara, notlara ve belgelere dayanan titiz bir araştırmayla yazılan bu kitapları Echenoz ısrarla roman olarak niteliyor; üçünü bir üçlemeden çok, müzikteki gibi bir "süit" olarak görüyor.

Kısa anlatıdan opera librettosuna

Söyleşinin bir diğer odağı, Echenoz'un romanın sınırlarını aşan metinleri oldu. Kraliçenin Kaprisi'ndeki yedi kısa anlatının büyük bölümü bir öneri veya davet üzerine kaleme alınırken, yazar gündelik hayatın içinden sahneleri, sanat eserlerini ve yolculukları ayrıntılardan hareketle özgün anlatılara dönüştürüyor.

Echenoz’un farklı türler arasındaki geçişinin dikkat çekici örneklerinden biri de opera çalışması oldu. 2021'de Paris Opéra-Comique'in önerisiyle Şimşekler romanını besteci Philippe Hersant'ın operası Şimşekler için librettoya dönüştürdü. Karakterlerin, mekânların ve diyalogların opera biçimine göre yeniden kurgulandığı eser, 2 Kasım 2021'de Opéra-Comique'te ilk kez sahnelendi.

Echenoz, 2009’da Sud-Ouest gazetesine verdiği bir söyleşide, her yeni kitabına bir önceki çalışmasına tepki olarak başladığını ifade etmiş ve yaklaşımını “Yaptığımın tersine giderim.” sözleriyle özetlemişti. “Biçimlerin İzinde” söyleşisi de Echenoz’un edebî üretimindeki bu sürekli yön değiştirme hâline ve farklı anlatı biçimlerine duyduğu ilgisine odaklandı.

Ketebe'de Echenoz

Ketebe Yayınları, 2022'den bu yana Jean Echenoz'un kitaplarını Türkçeye kazandırıyor. Bugüne kadar Göl, Kraliçenin Kaprisi, Cherokee, Greenwich Meridyeni ve Ravel adlı kitapları Ketebe Yayınları kataloğunda okurlarla buluşuyor.


Ketebe Çocuk'tan ekim ayına özel 4 yeni kitap
Hayat
Ketebe Çocuk'tan ekim ayına özel 4 yeni kitap
Tophane Kasrı’nda tezhip atölyesi: Altın ezdiler ve rumi desen işlediler
Hayat
Tophane Kasrı’nda tezhip atölyesi: Altın ezdiler ve rumi desen işlediler
Erzincan'ın saklı rotası Kemaliye: Kanyondan taş yola, manilerden asırlık evlere
Hayat
Erzincan'ın saklı rotası Kemaliye: Kanyondan taş yola, manilerden asırlık evlere

Başlıklar :Jean EchenozYazarEdebiyatGoncour Ödülü
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026