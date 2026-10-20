13. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstat Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2026 yılı kazananları açıklandı.
Kültür ve sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde, 8 ayrı dalda 9 isim ödüle layık görüldü.
M. Fatih Andı, Turan Karataş, Mehmet Narlı, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar’dan oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda ödüle layık görülen isimler açıklandı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
13. Necip Fazıl Ödülleri
Necip Fazıl Şiir Ödülü: Adem Turan
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Zeki Bulduk
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Kemal Sayar
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hümeyra Yabar
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Onur Bayrak
Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: William C. Chittick
Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Gökhan Akçiçek
Necip Fazıl Müzik Ödülü: Murat Salim Tokaç
Necip Fazıl Saygı Ödülü: İhsan Süreyya Sırma