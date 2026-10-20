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13. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

13. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

15:20, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:32, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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13. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu
13. Necip Fazıl Ödülleri açıklandı: Araştırma Ödülü Kemal Sayar (sağ en üst), Saygı Ödülü: İhsan Süreyya Sırma (sağ orta), Hikâye-Roman Ödülü: Zeki Bulduk (sağ en alt)

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstat Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2026 yılı kazananları açıklandı.

Kültür ve sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde, 8 ayrı dalda 9 isim ödüle layık görüldü.

M. Fatih Andı, Turan Karataş, Mehmet Narlı, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar’dan oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda ödüle layık görülen isimler açıklandı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

13. Necip Fazıl Ödülleri

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Adem Turan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Zeki Bulduk

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Kemal Sayar

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hümeyra Yabar

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Onur Bayrak

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: William C. Chittick

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Gökhan Akçiçek

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Murat Salim Tokaç

Necip Fazıl Saygı Ödülü: İhsan Süreyya Sırma

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