Ketebe Çocuk'tan temmuz ayında 2 özel kitap: Ayı’nın Yolculuk Kitabı ve Bir Yıldız Kadar Uzakta

Ketebe Çocuk, temmuz ayında biri meraklı bir ayının dünyayı keşfetme arzusunu, diğeri beden eğitimi dersinde kaygısıyla baş etmeye çalışan bir çocuğun iç yolculuğunu anlatan iki kitabıyla çocukları ve yetişkinleri cesaret, merak ve duygular üzerine düşünmeye davet ediyor. Bu kitaplar; çocukların gündelik deneyimlerinden yola çıkarak okuru hem dış dünyaya hem de iç dünyaya doğru sakin bir yolculuğa çıkarıyor.

Ayı’nın Yolculuk Kitabı

Yazan: Frances Tosdevin

Resimleyen: Sophia O’Connor

Çeviren: Elif Yılmaz

Ayı’nın Yolculuk Kitabı, evini çok sevmesine rağmen daha fazlasını görmek isteyen meraklı bir ayının ay ışığında başlayan yolculuğunu anlatıyor. Ayı yanına yalnızca en sevdiği eşyasını, Ayı’nın Büyük Bilgelik Kitabı’nı alıyor; deniz kıyısından ormana, çölden kalabalık bir kitapçıya uzanan bu yolculukta karşılaştığı canlılara bilgisiyle, dikkatle ve şefkatle yardım ediyor.

Yaralı bir yengeç, hapşıran bir timsah ve gözü iyi görmeyen bir kertenkeleyle karşılaşan Ayı, her defasında kitabının sayfalarına başvuruyor. Böylece hikâye, kitapların yalnızca okunacak nesneler değil; yol gösteren, merakı besleyen ve başkalarına iyi gelmenin yollarını açan dostlar olduğunu hissettiriyor. Ayı’nın “daha fazlasını” araması, sonunda okuma sevgisiyle birleşen sıcak bir keşif anlatısına dönüşüyor.

Sophia O’Connor’ın atmosferik çizimleri, ay ışığının serinliğinden yıldızlarla parlayan denize, ormanın sıcak yeşilinden çölün geniş sessizliğine uzanan zengin bir görsel dünya kuruyor. Ayı’nın Yolculuk Kitabı, merak, yardımseverlik, yolculuk ve kitap sevgisi üzerine çocuklarla konuşmak için incelikli bir hikâye sunuyor.

Bir Yıldız Kadar Uzakta

Yazan: Sevim İrey Zoba

Resimleyen: Sepideh Baratian

Bir Yıldız Kadar Uzakta, beden eğitimi dersinde takla atmaktan korkan bir çocuğun kaygısını, utancını ve kendi cesaretini bulma sürecini incelikle anlatıyor. Haftanın salı günleri, çantaya konan spor kıyafetleriyle birlikte büyüyen bir endişeye dönüşür; çocuk sıra kendisine geldiğinde ayaklarının kök saldığını, âdeta bir ağaca dönüştüğünü hisseder.

Metin, performans kaygısını çocukların tanıyabileceği imgelerle görünür kılıyor. Kahramanın sınıfın seslerinden uzaklaşıp bir Çoban Yıldızı’nın üzerine çıkması, ona kendi kalbinin sesini yeniden duyabileceği bir mesafe kazandırıyor. “Güveniyorum sana” diyen o iç ses, hikâyenin duygusal merkezini oluşturuyor.

Sevim İrey Zoba, başarının kusursuzlukla değil, korkuya rağmen denemekle ilgili olduğunu hatırlatan duyarlı bir anlatı kuruyor. Sepideh Baratian’ın kolaj etkisi taşıyan, çocuksu çizgilerle zenginleşen resimleri; sınıfın kalabalığını, kaygının bedendeki ağırlığını ve hayal gücünün açtığı ferah alanı güçlü bir görsel dile dönüştürüyor. Kitap, çocuklarla korku, utanç, özgüven ve beden farkındalığı üzerine konuşmak için de sıcak bir zemin sunuyor.

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