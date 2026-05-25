Necip Fazıl külliyatı Ketebe Yayınları çatısı altında okurla buluşuyor

Türk şiirinin ve tefekkür dünyasının büyük ismi Necip Fazıl Kısakürek’in bütün eserleri, Ketebe Yayınları etiketiyle yeniden okurla buluşuyor. Üstad’ın külliyatının yayın haklarını Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı iş birliğiyle devralan Ketebe Yayınları, Necip Fazıl Kısakürek’in vefat yıl dönümünde “Poetikadan Aksiyona...” başlığıyla 25 Mayıs Pazartesi günü, AKM Tiyatro Salonu Fuayesi’nde düzenlediği özel bir törenle duyurdu.
Türk Edebiyatı’ndaki sarsılmaz yeri, Büyük Doğu mefkûresiyle kültür hayatımızdaki kurucu rolü ve Bâbıâli’den Anadolu’ya uzanan çileli mücadelesiyle Necip Fazıl Kısakürek; şair kimliğinin yanında mütefekkir, romancı, oyun yazarı ve polemikçi sıfatlarıyla Türk düşünce hayatının merkezî şahsiyetlerinden biri olarak biliniyor. Üstad’ın Çile, Kaldırımlar, Sakarya Türküsü, Zindandan Mehmet’e Mektup gibi şiirleriyle açtığı edebî damar; Bir Adam Yaratmak ve Reis Bey gibi tiyatro eserlerinde insan ruhunun girift labirentlerini sahneye taşıyan kalemi ve O ve Ben, Bâbıâli gibi hayatının aynası olan metinleriyle birlikte, bugün de Türkiye’nin kültürel ve fikrî iklimini şekillendirmeye devam ediyor. Ketebe Yayınları tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan yayın projesi, Büyük Doğu Kitaplığı ismiyle okurla buluşuyor.
Lansman, “Poetikadan Aksiyona...” başlığıyla AKM’de gerçekleşti
Necip Fazıl Kısakürek Külliyatı’nın yayın dizisi tanıtım toplantısı, 25 Mayıs Pazartesi günü, AKM Tiyatro Salonu Fuayesi’nde düzenlendi. Yayın dünyası, edebiyat çevreleri ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşen lansmana; Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek, Ketebe Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Yusuf Turan Günaydın birer konuşmayla katkı sundu.
Ketebe’nin kütüphanesi büyüyor
Ketebe Yayınları daha önce; Aliya İzetbegoviç gibi bir düşünürü, Cengiz Aytmatov gibi Türk dünyasının kimliğini temsil eden güçlü bir yazarı, Kemal Tahir gibi “Türk Romanı” nasıl olmalı sorusuna cevap arayan büyük bir romancıyı, Ülkü Tamer gibi İkinci Yeni’nin en önemli şairlerinden birini, Cahit Zarifoğlu gibi şiirimizin “en artist”ini, İstanbul’un hafızasını yaşatan Revnakoğlu’nun İstanbul’unu kültür ve düşünce hayatımıza bir saygı duruşu niteliğinde kütüphanesinin başköşesinde okurla buluşturmuştu. Necip Fazıl Kısakürek külliyatı da artık bu güçlü isimlerin yanında, Büyük Doğu Kitaplığı ismiyle, Ketebe çatısı altında okurla buluşuyor.