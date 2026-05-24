9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Yollarda trafik yoğunluğu da başladı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya, Düzce ve Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) güncel yol durumunu yaylaştı. Hangi yollarda trafik var, hangi yolda nerede trafik yok?

1 /7 Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor. "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesimlerinin bazı bölümlerinde Ankara yönünde bayram tatiline gidenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

2 /7 Trafiğin düşük hızda ilerlemesi araç kuyruğuna neden oluyor. Hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları da ulaşımı yavaşlatıyor. Otoyolun İstanbul istikametinde ise trafik normal akışında ilerliyor. Jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, bölge genelinde görevlerini sürdürüyor. Otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk yaşanıyor. Bölgede trafik akışının yavaş ilerlemesi sonucu araç kuyruğu oluşuyor.

3 /7 Otoyolun Kocaeli geçişi İzmit ilçesi Hatipköy Mahallesi mevkisinde akıcı yoğunluk görülüyor. Otoyolda şeritlerin 2'ye düştüğü mevkide sıkışıklık yaşanıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, otoyolda denetimlerde bulunuyor. Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara yönünde ise yoğunluk yaşanmıyor.

4 /7 Otoyolun Düzce kesimi Gölyaka ve Düzce gişeleri arası ile Üçköprü ve Kaynaşlı mevkilerinde araçlar yavaş seyrediyor. D-100 kara yolunun Ankara istikameti Bolu Dağı geçişi ile Düzce giriş ve çıkışlarında ulaşım akıcı yoğunlukta ilerliyor. Otoyolun Sakarya geçişi Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde akıcı yoğunluk görülüyor. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

5 /7 Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları nedeniyle 4-5. kilometrelerde ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

6 /7 TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten devam ediyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun kesiminden iki yönlü izin veriliyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.