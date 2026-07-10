İstanbul liseleri taban puanları 2026, yüzdelik dilimler e-Okul sınavlı ve sınavsız okullar ile boş kontenjanlar
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, tercih sürecine odaklanacak. LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte özellikle İstanbul liseleri taban puanları 2026, yüzdelik dilimler, e-Okul üzerinden görüntülenebilecek sınavlı ve sınavsız okullar ile boş kontenjanlar en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
LGS tercih maratonu başlıyor! Heyecanla beklenen LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" resmi internet sitesinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla eş zamanlı olarak, tercih listelerinin şekillenmesini sağlayacak tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Öğrenciler ve veliler için asıl süreç, tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak olmasıyla hız kazanacak. Bu dönemde en çok araştırılan konuların başında gelen İstanbul Liseleri Taban Puanları 2026: Yüzdelik Dilimler, e-Okul Sınavlı-Sınavsız Okullar ve Boş Kontenjanlar da merak ediliyor ve tercih listelerine yön vermeye hazırlanıyor.
MEB LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek.
2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.
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İstanbul lise taban puanları
Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799
Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483
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