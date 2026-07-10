LGS 2026 sonuçları başarı sıralaması 2026: LGS il ve genel başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman belli olur?
LGS kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlarla birlikte adaylar, sınav puanlarını, Türkiye geneli ve il bazındaki yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte lise tercih sürecinin en önemli aşamalarından biri de başlamış olacak. Öğrenciler ve veliler, sonuç ekranına erişim sağlayarak tercih dönemine yön verecek başarı bilgilerini görüntüleyebilecek.
Aylar süren hazırlık maratonunun ardından LGS'ye giren öğrenciler için sonuç heyecanı sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığının erişime açacağı sonuç ekranı üzerinden adaylar, merkezi sınav puanlarını, doğru ve yanlış cevap sayılarını, Türkiye geneli ile il bazındaki yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci öncesinde öğrenciler, elde ettikleri başarı durumuna göre lise tercihlerini şekillendirecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. Bu yılda benzer saat diliminde açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.
LGS TERCİH TARİHLERİ 2026 NE ZAMAN?
2026 LGS takvimine göre sınav, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak sonuç ekranı ile adaylar, sınavdan aldıkları puanı ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine yön verecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu, okul kontenjanları, taban puan bilgileri ve yerleştirme takvimi de öğrencilerin gündeminde olacak. 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak sonuçların ardından liselerin taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri adayların erişimine sunulacak. LGS tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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