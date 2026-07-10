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Meslek lisesi bölümleri nelerdir, puanları kaç istiyor? Meslek lisesinde hangi bölümler var?

Meslek lisesi bölümleri nelerdir, puanları kaç istiyor? Meslek lisesinde hangi bölümler var?

10:01, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Meslek lisesi bölümleri nelerdir, puanları kaç istiyor? Meslek lisesinde hangi bölümler var?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için en önemli gündem maddelerinden biri meslek liseleri olacak. Geleceğini belirleyecek tercih listesini hazırlamaya başlayan adaylar, eğitim almak istedikleri alanlara göre okulları karşılaştırırken taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerini de yakından inceleyecek. Özellikle bilişim teknolojileri, sağlık hizmetleri, elektrik-elektronik, makine teknolojisi, çocuk gelişimi ve muhasebe gibi alanlarda eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, son yıllarda artan ilgi nedeniyle tercih döneminin öne çıkan okul türleri arasında yer alıyor. Tercihlerini bilinçli şekilde yapmak isteyen öğrenciler ise geçmiş yıllarda oluşan yerleştirme verilerini inceleyerek kendilerine en uygun okulu belirlemeye çalışıyor. Peki, hangi meslek lisesi kaç puanla öğrenci alıyor, yüzdelik dilimler nasıl değişiyor? İşte tercih döneminde yol gösterecek tüm ayrıntılar...

Tercih maratonunun başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, meslek liselerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Eğitim hayatını belirli bir meslek alanında sürdürmek isteyen adaylar, tercih listelerini oluştururken yalnızca puanlarını değil, yüzdelik dilimlerini, okul kontenjanlarını ve eğitim verilen bölümleri de dikkate alıyor. Her okulun öğrenci kabul düzeyi farklılık gösterirken, tercih sürecinde yapılacak doğru planlama yerleştirme sonuçlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle adaylar, il il meslek liselerinin geçmiş yerleştirme verilerini karşılaştırarak başarı durumlarına uygun okulları belirlemeye çalışıyor. İşte tercih döneminde en çok merak edilen meslek lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimlerine ilişkin detaylar...

Tercih maratonunun başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, meslek liselerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Eğitim hayatını belirli bir meslek alanında sürdürmek isteyen adaylar, tercih listelerini oluştururken yalnızca puanlarını değil, yüzdelik dilimlerini, okul kontenjanlarını ve eğitim verilen bölümleri de dikkate alıyor. Her okulun öğrenci kabul düzeyi farklılık gösterirken, tercih sürecinde yapılacak doğru planlama yerleştirme sonuçlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle adaylar, il il meslek liselerinin geçmiş yerleştirme verilerini karşılaştırarak başarı durumlarına uygun okulları belirlemeye çalışıyor. İşte tercih döneminde en çok merak edilen meslek lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimlerine ilişkin detaylar...

MESLEK LİSESİNDE HANGİ BÖLÜMLER BULUNUYOR?

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, öğrencileri hem üniversiteye hem de iş hayatına hazırlayan uygulamalı eğitim programlarıyla öne çıkıyor. Türkiye genelindeki meslek liselerinde ilgi alanlarına göre birçok farklı bölüm bulunuyor.

Öne çıkan alanlar şunlar:

Bilişim Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Makine ve Tasarım Teknolojisi

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Sağlık Hizmetleri

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Muhasebe ve Finansman

Moda Tasarım Teknolojileri

Grafik ve Fotoğraf

Gazetecilik

Radyo ve Televizyon

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Bunların yanı sıra okulların fiziki imkânları ve sektör iş birliklerine göre farklı mesleki alanlarda da eğitim verilebiliyor.

MESLEK LİSESİNDE HANGİ BÖLÜMLER BULUNUYOR?Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, öğrencileri hem üniversiteye hem de iş hayatına hazırlayan uygulamalı eğitim programlarıyla öne çıkıyor. Türkiye genelindeki meslek liselerinde ilgi alanlarına göre birçok farklı bölüm bulunuyor.Öne çıkan alanlar şunlar:Bilişim TeknolojileriElektrik-Elektronik TeknolojisiMakine ve Tasarım TeknolojisiMotorlu Araçlar TeknolojisiSağlık HizmetleriYiyecek ve İçecek HizmetleriMuhasebe ve FinansmanModa Tasarım TeknolojileriGrafik ve FotoğrafGazetecilikRadyo ve TelevizyonEndüstriyel Otomasyon TeknolojileriBunların yanı sıra okulların fiziki imkânları ve sektör iş birliklerine göre farklı mesleki alanlarda da eğitim verilebiliyor.

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN MESLEK LİSELERİ (2025)

2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermesi amacıyla, İstanbul'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 2025 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri aşağıda yer alıyor.

470 puan üzeri

Okul Alan Taban Puan Yüzdelik Dilim

Teknopark İstanbul MTAL Siber Güvenlik 473.593 %1,30

Teknopark İstanbul MTAL Bilişim Teknolojileri 468.103 %1,64

440-470 puan arası

Okul Alan Taban Puan

İstanbul Havalimanı MTAL Uçak Bakım 447.709

İstanbul Teknik Üniversitesi MTAL Bilişim Teknolojileri 437.790

420-440 puan arası

İstanbul Teknik Üniversitesi MTAL – Elektrik-Elektronik Teknolojisi (427.473)

İstanbul Havalimanı MTAL – Ulaştırma Hizmetleri (424.548)

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL – Endüstriyel Otomasyon (417.922)

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL – Radyo ve Televizyon (417.282)

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN MESLEK LİSELERİ (2025)2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermesi amacıyla, İstanbul'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 2025 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri aşağıda yer alıyor.470 puan üzeriOkul&nbsp;Alan&nbsp;Taban Puan&nbsp;Yüzdelik DilimTeknopark İstanbul MTAL&nbsp;Siber Güvenlik&nbsp;473.593&nbsp;%1,30Teknopark İstanbul MTAL&nbsp;Bilişim Teknolojileri&nbsp;468.103&nbsp;%1,64440-470 puan arasıOkul&nbsp;Alan&nbsp;Taban Puanİstanbul Havalimanı MTAL&nbsp;Uçak Bakım&nbsp;447.709İstanbul Teknik Üniversitesi MTAL&nbsp;Bilişim Teknolojileri&nbsp;437.790420-440 puan arasıİstanbul Teknik Üniversitesi MTAL – Elektrik-Elektronik Teknolojisi (427.473)İstanbul Havalimanı MTAL – Ulaştırma Hizmetleri (424.548)Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL – Endüstriyel Otomasyon (417.922)Demirören Medya ve Teknoloji MTAL – Radyo ve Televizyon (417.282)

400-420 puan arası

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL – Bilişim Teknolojileri (411.931)

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL – Makine ve Tasarım (408.173)

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL – Elektrik-Elektronik (400.640)

350-400 puan arası dikkat çeken okullar

Büyükyalı MTAL

Borusan Asım Kocabıyık MTAL

Enerjisa İstanbul MTAL

Handan Hayrettin Yelkikanat MTAL

Nuri Demirağ MTAL

İstanbul Ticaret Odası MTAL

Haydarpaşa MTAL

İMMİB Erkan Avcı MTAL

Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret MTAL

Mehmet Rıfat Evyap MTAL

Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel MTAL

Bu okullarda ağırlıklı olarak;

Bilişim Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Uçak Bakım

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Makine ve Tasarım Teknolojisi

alanlarına öğrenci kabul edildi.

ÖNEMLİ NOT

2025 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimler, 2026 tercih döneminde adaylara fikir vermesi amacıyla kullanılabilir. Ancak 2026 yerleştirme puanları; sınavın zorluk düzeyi, kontenjan değişiklikleri ve tercih yoğunluğuna göre yeniden oluşacağı için kesin yerleştirme garantisi vermez. Tercih yapılırken puanın yanı sıra yüzdelik dilimin esas alınması daha sağlıklı olacaktır.

400-420 puan arasıYıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL – Bilişim Teknolojileri (411.931)Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL – Makine ve Tasarım (408.173)Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL – Elektrik-Elektronik (400.640)350-400 puan arası dikkat çeken okullarBüyükyalı MTALBorusan Asım Kocabıyık MTALEnerjisa İstanbul MTALHandan Hayrettin Yelkikanat MTALNuri Demirağ MTALİstanbul Ticaret Odası MTALHaydarpaşa MTALİMMİB Erkan Avcı MTALAtaşehir Dilek Sabancı Ticaret MTALMehmet Rıfat Evyap MTALPendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel MTALBu okullarda ağırlıklı olarak;Bilişim TeknolojileriElektrik-Elektronik TeknolojisiUçak BakımYenilenebilir Enerji TeknolojileriMotorlu Araçlar TeknolojisiMakine ve Tasarım Teknolojisialanlarına öğrenci kabul edildi.ÖNEMLİ NOT2025 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimler, 2026 tercih döneminde adaylara fikir vermesi amacıyla kullanılabilir. Ancak 2026 yerleştirme puanları; sınavın zorluk düzeyi, kontenjan değişiklikleri ve tercih yoğunluğuna göre yeniden oluşacağı için kesin yerleştirme garantisi vermez. Tercih yapılırken puanın yanı sıra yüzdelik dilimin esas alınması daha sağlıklı olacaktır.
Başlıklar :Meslek lisesimeslek lisesi bölümleriMeslek Lisesi Taban Puanları
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