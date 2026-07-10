Meslek lisesi bölümleri nelerdir, puanları kaç istiyor? Meslek lisesinde hangi bölümler var?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için en önemli gündem maddelerinden biri meslek liseleri olacak. Geleceğini belirleyecek tercih listesini hazırlamaya başlayan adaylar, eğitim almak istedikleri alanlara göre okulları karşılaştırırken taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerini de yakından inceleyecek. Özellikle bilişim teknolojileri, sağlık hizmetleri, elektrik-elektronik, makine teknolojisi, çocuk gelişimi ve muhasebe gibi alanlarda eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, son yıllarda artan ilgi nedeniyle tercih döneminin öne çıkan okul türleri arasında yer alıyor. Tercihlerini bilinçli şekilde yapmak isteyen öğrenciler ise geçmiş yıllarda oluşan yerleştirme verilerini inceleyerek kendilerine en uygun okulu belirlemeye çalışıyor. Peki, hangi meslek lisesi kaç puanla öğrenci alıyor, yüzdelik dilimler nasıl değişiyor? İşte tercih döneminde yol gösterecek tüm ayrıntılar...
Tercih maratonunun başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, meslek liselerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Eğitim hayatını belirli bir meslek alanında sürdürmek isteyen adaylar, tercih listelerini oluştururken yalnızca puanlarını değil, yüzdelik dilimlerini, okul kontenjanlarını ve eğitim verilen bölümleri de dikkate alıyor. Her okulun öğrenci kabul düzeyi farklılık gösterirken, tercih sürecinde yapılacak doğru planlama yerleştirme sonuçlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle adaylar, il il meslek liselerinin geçmiş yerleştirme verilerini karşılaştırarak başarı durumlarına uygun okulları belirlemeye çalışıyor. İşte tercih döneminde en çok merak edilen meslek lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimlerine ilişkin detaylar...
MESLEK LİSESİNDE HANGİ BÖLÜMLER BULUNUYOR?
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, öğrencileri hem üniversiteye hem de iş hayatına hazırlayan uygulamalı eğitim programlarıyla öne çıkıyor. Türkiye genelindeki meslek liselerinde ilgi alanlarına göre birçok farklı bölüm bulunuyor.
Öne çıkan alanlar şunlar:
Bilişim Teknolojileri
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Makine ve Tasarım Teknolojisi
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
Muhasebe ve Finansman
Moda Tasarım Teknolojileri
Grafik ve Fotoğraf
Gazetecilik
Radyo ve Televizyon
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Bunların yanı sıra okulların fiziki imkânları ve sektör iş birliklerine göre farklı mesleki alanlarda da eğitim verilebiliyor.
İSTANBUL'DA EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN MESLEK LİSELERİ (2025)
2026 LGS tercih döneminde adaylara yol göstermesi amacıyla, İstanbul'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 2025 yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri aşağıda yer alıyor.
470 puan üzeri
Okul Alan Taban Puan Yüzdelik Dilim
Teknopark İstanbul MTAL Siber Güvenlik 473.593 %1,30
Teknopark İstanbul MTAL Bilişim Teknolojileri 468.103 %1,64
440-470 puan arası
Okul Alan Taban Puan
İstanbul Havalimanı MTAL Uçak Bakım 447.709
İstanbul Teknik Üniversitesi MTAL Bilişim Teknolojileri 437.790
420-440 puan arası
İstanbul Teknik Üniversitesi MTAL – Elektrik-Elektronik Teknolojisi (427.473)
İstanbul Havalimanı MTAL – Ulaştırma Hizmetleri (424.548)
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL – Endüstriyel Otomasyon (417.922)
Demirören Medya ve Teknoloji MTAL – Radyo ve Televizyon (417.282)
400-420 puan arası
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL – Bilişim Teknolojileri (411.931)
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL – Makine ve Tasarım (408.173)
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka MTAL – Elektrik-Elektronik (400.640)
350-400 puan arası dikkat çeken okullar
Büyükyalı MTAL
Borusan Asım Kocabıyık MTAL
Enerjisa İstanbul MTAL
Handan Hayrettin Yelkikanat MTAL
Nuri Demirağ MTAL
İstanbul Ticaret Odası MTAL
Haydarpaşa MTAL
İMMİB Erkan Avcı MTAL
Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret MTAL
Mehmet Rıfat Evyap MTAL
Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel MTAL
Bu okullarda ağırlıklı olarak;
Bilişim Teknolojileri
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Uçak Bakım
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Makine ve Tasarım Teknolojisi
alanlarına öğrenci kabul edildi.
ÖNEMLİ NOT
2025 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimler, 2026 tercih döneminde adaylara fikir vermesi amacıyla kullanılabilir. Ancak 2026 yerleştirme puanları; sınavın zorluk düzeyi, kontenjan değişiklikleri ve tercih yoğunluğuna göre yeniden oluşacağı için kesin yerleştirme garantisi vermez. Tercih yapılırken puanın yanı sıra yüzdelik dilimin esas alınması daha sağlıklı olacaktır.
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