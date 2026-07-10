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LGS taban puanları 2026: MEB İl İl Fen, Anadolu ve Meslek Liseleri Mesleki sınav puanı genel yüzdelik dilimleri ile boş kontenjan sorgulama ekran

LGS taban puanları 2026: MEB İl İl Fen, Anadolu ve Meslek Liseleri Mesleki sınav puanı genel yüzdelik dilimleri ile boş kontenjan sorgulama ekran

10:34, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 10:34, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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LGS taban puanları 2026: MEB İl İl Fen, Anadolu ve Meslek Liseleri Mesleki sınav puanı genel yüzdelik dilimleri ile boş kontenjan sorgulama ekran

2026 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Sonuçların ardından liselerin taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri adayların erişimine sunulacak. LGS tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puan aralığında sonuç bekleyen öğrenciler, kaç puanla ve hangi yüzdelik dilimle nereye yerleşilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB lise taban puanları 2026 listesi: İl İl Fen, Anadolu ve Meslek Liseleri yüzdelik dilimleri ile boş kontenjan sorgulama ekran.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. 2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Yerleştirme puanları ile yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler bir yandan da lise taban puanları ve yüzdelik dilimi sorgulamasına başladı. İşte LGS sonuçları lise taban puanları 2026 Fen-Anadolu-İmam Hatip-Mesleki Teknik Lisesi yüzdelik dilimleri boş kontenjanları listesi sorgulama ekranı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. 2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Yerleştirme puanları ile yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler bir yandan da lise taban puanları ve yüzdelik dilimi sorgulamasına başladı. İşte LGS sonuçları lise taban puanları 2026 Fen-Anadolu-İmam Hatip-Mesleki Teknik Lisesi yüzdelik dilimleri boş kontenjanları listesi sorgulama ekranı.

LGS tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

Sonuçların ardından liselerin taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri adayların erişimine sunulacak. LGS tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS tercih işlemleri ne zaman yapılacak?Sonuçların ardından liselerin taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri adayların erişimine sunulacak. LGS tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS taban puanları 2026, MEB yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan merkezi sınavın ardından adayların en çok merak ettiği 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. 10 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandığında MEB, öğrencilerin bu yılki güncel bireysel yüzdelik dilimlerini sunacak. Adaylar, 13-24 Temmuz tarihleri arasındaki tercih döneminde kılavuz olarak geçen yılın (2025) lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini e-Okul sistemi üzerinden inceleyerek stratejilerini belirleyecekler.

LGS taban puanları 2026, MEB yüzdelik dilimleri açıklandı mı?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan merkezi sınavın ardından adayların en çok merak ettiği 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. 10 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandığında MEB, öğrencilerin bu yılki güncel bireysel yüzdelik dilimlerini sunacak. Adaylar, 13-24 Temmuz tarihleri arasındaki tercih döneminde kılavuz olarak geçen yılın (2025) lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini e-Okul sistemi üzerinden inceleyerek stratejilerini belirleyecekler.

İstanbul LGS taban puanları yüzdelik dilimleri

Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100

Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90

Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120

Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90


İstanbul LGS taban puanları yüzdelik dilimleri için tıklayın


İstanbul LGS taban puanları yüzdelik dilimleriFatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90İstanbul LGS taban puanları yüzdelik dilimleri için tıklayın

Ankara LGS taban puanları yüzdelik dilimleri

Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09

Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31

Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay

Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87

Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04

Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32


Ankara LGS taban puanları yüzdelik dilimleri için tıklayın

Ankara LGS taban puanları yüzdelik dilimleriAnkara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve UzayTeknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32Ankara LGS taban puanları yüzdelik dilimleri için tıklayın

İzmir LGS taban puanları yüzdelik dilimleri

Bornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14

Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14

Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59

Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21

Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25

Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95

Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54


İzmir LGS taban puanları yüzdelik dilimleri için tıklayın

İzmir LGS taban puanları yüzdelik dilimleriBornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54İzmir LGS taban puanları yüzdelik dilimleri için tıklayın

10 Temmuz'da açıklanacak LGS sonuç açıklamasının duyurulmasının ardından MEB tarafından açıklanacak. LGS 2025 taban puanlarına adaylar tercih edecekleri lise türünü seçtikten sonra il ilçe ve okul bilgisi girdikten sonra taban puanı bilgilerine ulaşılabiliyor.

E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

10 Temmuz'da açıklanacak LGS sonuç açıklamasının duyurulmasının ardından MEB tarafından açıklanacak. LGS 2025 taban puanlarına adaylar tercih edecekleri lise türünü seçtikten sonra il ilçe ve okul bilgisi girdikten sonra taban puanı bilgilerine ulaşılabiliyor.E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek ve gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak?Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek ve gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.Yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

LGS 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman?

Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler boş kontenjan durumlarına göre yeniden tercih yapabilecek.

LGS 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman?Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler boş kontenjan durumlarına göre yeniden tercih yapabilecek.
Başlıklar :LGSLGS taban puanlarıLgs Yüzdelik DilimMEBE okul
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