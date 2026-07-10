İzmir Liseleri Taban Puanları 2026: e-Okul Sınavlı Sınavsız Okul Boş Kontenjanları ve LGS Yüzdelik Dilimleri
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sitesinden ulaşılabiliyor. Lise tercihleri 13-27 Temmuz’da alınacak. Sonuçlar ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos’ta duyurulacak. Öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ve yüzdelik dilimleri neticesinde hangi okulun kaç puanla öğrenci aldığını sorgulamaya başladı. İşte İzmir liseleri LGS puanları, yüzdelik dilimleri e-Okul sınavlı ve sınavsız okul boş kontenjanları.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre merakla beklenen LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edildi. Sınav sonuçlarının öğrenilmesiyle birlikte, öğrencilerin yol haritasını belirleyecek olan tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Adaylar için en kritik süreç olan tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte, özellikle büyük şehirlerdeki durum yakından takip ediliyor; İzmir Liseleri Taban Puanları 2026: Yüzdelik Dilimler, e-Okul Sınavlı-Sınavsız Okullar ve Boş Kontenjanlar da merak ediliyor.
İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre LGS sınav sonuçları 10 Temmuz’da açıklanırken, okulların boş kontenjanları da aynı gün ilan edilecek. İzmir lise taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. 2026 yılının taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Adaylar bir önceki yılın taban puanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Son yapılan yerleştirmelerde, İzmir lise taban puanları şu şekilde;
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