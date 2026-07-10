12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. Yargı Paketinde Af Çıkacak Mı, Meclis'ten Geçti Mi? İnfaz düzenlemesi ve genel af

12. YARGI PAKETİNE EKLENEN YENİ MADDELER

AK Parti milletvekillerinin önergesiyle 12. Yargı Paketi teklifine yeni bir düzenleme eklendi. Buna göre, dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna yalnızca banka hesabı, kredi kartı ya da ödeme araçlarının kullanılmasına imkan sağlayarak iştirak eden kişiler için cezada indirime gidilecek. Yeni hükümle, haksız menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka hesabı, kredi kartı ya da ödeme sistemlerine ilişkin bilgileri kullandıran kişilerin fiili yardım etme kapsamında değerlendirilecek. Bu durumda verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek.

Temyiz aşamasındaki dosyalar yeniden değerlendirilecek

Düzenlemeye eklenen geçici maddeyle, yasanın yürürlüğe girmesinden önce dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş ancak temyiz süreci henüz tamamlanmamış sanıkların dosyaları yeniden ele alınacak.