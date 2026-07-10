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Okulların yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? İşte il il LGS okul sıralamaları... LGS 2026 İstanbul, Ankara, İzmir Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları!

Okulların yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? İşte il il LGS okul sıralamaları... LGS 2026 İstanbul, Ankara, İzmir Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları!

10:45, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 10:45, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Okulların yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? İşte il il LGS okul sıralamaları... LGS 2026 İstanbul, Ankara, İzmir Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları!

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih maratonu öncesinde öğrenciler ve veliler, gözlerini liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine çevirdi. Tercih döneminde adaylar yalnızca merkezi sınav puanlarını değil, yerleştirmelerde belirleyici olan yüzdelik dilimlerini de dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Bu kapsamda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinin geçen yıl oluşan taban puanları ve kontenjan bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı tercih kılavuzu ile e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak veriler, adayların en doğru tercihleri yapabilmesi açısından önemli bir yol haritası sunacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki liselerin 2026 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu? İşte MEB'in tercih döneminde esas alınacak lise taban puanlarına ilişkin detaylar...

LGS tercih sürecine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, puanlarına uygun liseleri belirleyebilmek için taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. 2026 yerleştirme döneminde adaylar; Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında tercih yaparken, önceki yıllara ait taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarını karşılaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığının tercih kılavuzu ve e-Okul sistemi üzerinden yayımlayacağı güncel bilgiler, adayların tercih listelerini oluştururken en önemli kaynaklardan biri olacak. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki nitelikli liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte MEB LGS tercih sürecine ilişkin merak edilenler...

LGS tercih sürecine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, puanlarına uygun liseleri belirleyebilmek için taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. 2026 yerleştirme döneminde adaylar; Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında tercih yaparken, önceki yıllara ait taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarını karşılaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığının tercih kılavuzu ve e-Okul sistemi üzerinden yayımlayacağı güncel bilgiler, adayların tercih listelerini oluştururken en önemli kaynaklardan biri olacak. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki nitelikli liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte MEB LGS tercih sürecine ilişkin merak edilenler...

MEB LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek. Bu yıl öğrenciler 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek. Bu yıl öğrenciler 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

LGS 2025 İSTANBUL TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100

Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90

Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120

Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90

LGS TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDIMilli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.LGS 2025 İSTANBUL TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERFatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90

ANKARA 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09

Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31

Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay

Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87

Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04

Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32

ANKARA 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERAnkara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve UzayTeknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32

İZMİR 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

Bornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14

Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14

Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59

Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21

Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25

Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95

Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54

İZMİR 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERBornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54
Başlıklar :LGSLGS sonuçLGS taban puanları
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