LGS FULL ÇEKEN SAYISI AÇIKLANDI: LGS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı? 2026 LGS kaç kişi full yaptı, kaç soru bildi, yanlış yaptı?
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorular da yanıt bulmaya başladı. Adaylar bir yandan sınav puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenirken, diğer yandan sınavın zirvesine çıkan Türkiye birincilerini araştırıyor. Her yıl büyük ilgi gören LGS birincileri listesinde bu yıl 500 tam puan almayı başaran öğrencilerin sayısı, hangi illerden çıktıkları ve eğitim gördükleri okullar da eğitim gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklamalarıyla birlikte tam puan alan öğrenciler ve Türkiye genelindeki başarı dağılımı netleşirken, "2026 LGS Türkiye birincisi kim oldu?", "Kaç öğrenci 500 tam puan aldı?" ve "En fazla birinci hangi ilden çıktı?" soruları da yanıt buluyor. İşte 2026 LGS'de zirveye adını yazdıran öğrencilere ilişkin tüm detaylar...
LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih süreci kadar sınavın en başarılı öğrencileri de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puana ulaşan öğrenciler, Türkiye birincisi unvanını almaya hak kazanırken, tam puan alan aday sayısı ve illere göre başarı dağılımı da büyük merak konusu oldu. Eğitim camiası, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilen LGS birincileri listesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkat çekiyor. Özellikle "2026 LGS'de kaç Türkiye birincisi çıktı?", "Birinciler hangi şehirlerden?" ve "500 tam puan alan öğrenciler kimler?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı sonuçlara göre 2026 LGS'nin en başarılı öğrencilerine ilişkin merak edilenler...
LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2026? MEB TÜRKİYE ŞAMPİYONLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
2026 LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınava katılan öğrenciler, Türkiye birincilerinin kimler olacağını merak ediyor. Ancak LGS sonuçları henüz açıklanmadığı için 500 tam puan alan öğrenciler ve Türkiye şampiyonlarının isimleri belli olmadı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandığında, tam puan alan öğrenci sayısı ile Türkiye birincilerinin hangi illerden çıktığı da netlik kazanacak.
2026 LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI, HANGİ İLDEN KAÇ BİRİNCİ ÇIKTI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 LGS'nin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, sınavda 500 tam puan alan aday sayısını ve illere göre birincilik dağılımını araştırıyor. Ancak bu bilgiler henüz resmi olarak açıklanmadı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte Türkiye birincileri, tam puan alan öğrenci sayısı ve hangi ilden kaç birinci çıktığı kamuoyuyla paylaşılacak.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.