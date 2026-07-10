LGS FULL ÇEKEN SAYISI AÇIKLANDI: LGS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı? 2026 LGS kaç kişi full yaptı, kaç soru bildi, yanlış yaptı?

LGS 300 ,310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 390 puanla nereye girilir? LGS 300-350- 400 puan arası girilebilecek liseler hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için en kritik aşamalardan biri olan lise tercih dönemi başlıyor. Merkezi sınav puanlarını öğrenen adaylar, şimdi puanlarına ve yüzdelik dilimlerine en uygun okulları belirleyebilmek için kapsamlı bir araştırma yürütüyor. Özellikle 300 ile 400 puan arasında sonuç alan öğrenciler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya, Adana, Şanlıurfa ve diğer birçok ilde hangi liselere yerleşme şanslarının bulunduğunu öğrenmek istiyor. Tercih döneminde yalnızca puan değil, okulun geçen yıl oluşan yüzdelik dilimi, kontenjanı ve tercih yoğunluğu da belirleyici olacak. Bu nedenle adaylar, geçmiş yılların yerleştirme verilerini karşılaştırarak kendileri için en doğru tercih listesini hazırlamaya çalışıyor. Peki 300, 320, 340, 360, 380 ve 400 puanla hangi liseler tercih edilebilir? İşte il il tercih dönemine ışık tutacak lise seçenekleri...