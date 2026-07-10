Asgari ücrete ara zam var mı gelecek mi, 2026 asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil. Ekonomi çevreleri, asgari ücret düzenlemelerinin artık korona sürecinde olduğu gibi yılda iki kez değil, mevzuata uygun olarak yılda sadece bir kez yapılacağını ifade ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için asgari ücrete ara zam konusunda yürütülen resmi bir çalışma bulunmadığını ifade etti. Güler, hükümetin gündeminde bu yönde hazırlanmış bir düzenleme olmadığını belirterek ara zam iddialarına açıklık getirdi.



