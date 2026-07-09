Netanyahu Trump'ı Beyaz Saray'a döndüğü gibi aradı: İlk iş Erdoğan'ı şikayet etti
ABD Başkanı Donald Trump, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Kanal 12’ye göre Netanyahu görüşmede, Erdoğan'ın açıklamalarının yanı sıra, İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgeleri oluşturulması gerekliliğini gündeme getirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmeye ilişkin, “Başbakan (Trump ile görüşmede) Erdoğan ve ortaklarının İsrail Devleti'nin varlığına karşı açıklamalarının vahametini ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerinin korunması ihtiyacını gündeme getirdi.” ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Trump’ın NATO zirvesi için Ankara’da bulunduğu süre boyunca özellikle ABD medyasına Türkiye hakkında sık sık açıklamalarda bulunan soykırımcı Netanyahu’nun gündeminde yine aynı konu vardı.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada “Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki sürekli temasın bir parçası olarak, bu akşam ikili arasında ek bir görüşme gerçekleşti” denildi.
Görüşmede ülkeler arasındaki çeşitli alanlardaki koordinasyonun sürdürülmesinin ele alındığı ve "Trump’ın bölgedeki adımları hakkında Netanyahu’ya bilgi verdiği" ifade edildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Başbakan (Netanyahu) ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortaklarının İsrail’in varlığına karşı yaptığı açıklamaların ciddiyetini ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerine duyulan ihtiyacı vurguladı."
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