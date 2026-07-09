Betül'ü boynundan bıçakla yaralayan sanığa tahliye kararı verildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta takip ettiği Betül Ç.'yi (18) bıçakla yaralayıp, telefonunu gasbettiği gerekçesiyle hakkında verilen 18 yıl 8 ay hapis cezası istinafta bozulup, yerel mahkemede yeniden yargılanan Çağlar Efe D.'nin (18), yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Olay, 25 Ekim 2024'te, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. O dönem 16 yaşında olan Çağlar Efe D., iddiaya göre, bir süredir ilgi duyduğu komşu kızı Betül Ç.'yi sokakta yürürken takip etti. Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Çağlar Efe D.'nin bıçaklı saldırısıyla boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Yaralanan Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Betül Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan şüpheli Çağlar Efe D. ise polis ve jandarmanın koordineli çalışmasıyla, saklandığı babasının Beşyol Mahallesi'ndeki evinde 1 gün sonra yakalandı. Aramada Betül Ç.'den gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı.
OLAY KAMERADA ANCAK REDDETTİ
'ISRARLI TAKİP' ŞİKAYETİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianamesini hazırladı. Çağlar Efe D. hakkında, kadına ve çocuğa karşı olması nedeniyle 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıla kadar hapis, kullandığı bıçak nedeniyle 'Silahla yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis ve ayrıca 'Hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İSTİNAFTA KARAR BOZULDU
Duruşma savcısı ve taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Geçen 4 Şubat'ta Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanık Çağlar Efe D. hakkında, 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan hüküm kurarken; TCK'nın 82/1 maddesinin (h) bendini içeren suçun, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla' işlenmesi hükmünün uygulanıp, uygulanmayacağının gerekçesiz bırakılması, 'Nitelikli yağma' suçundan hüküm kurulurken, yağmalanan cep telefonunun bilinen değeri gözetilip alt sınırdan uzaklaşıp uzaklaşılmayacağının tartışmasız bırakılması, 'Hakaret' suçu yönünden ise sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi gerekçeleriyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Dava, tekrar ilk derece mahkemesi olan İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar dava görüldü. 7 Temmuz'da görülen 2'nci celseye; tutuklu sanık Çağlar Efe D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu. Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri duruşmayı takip etti. Savcı, sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Sanık avukatı, adli kontrolle Çağlar Efe D.'nin tahliyesine izin verilmesini talep etti.
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