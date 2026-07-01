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İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 54 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 54 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

23:271/07/2026, Çarşamba
AA
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İzmir'de 54 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'de 54 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 54 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce, durdurulan bottaki 1'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçeye bağlı Babür Koyu'nda da Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 18 düzensiz göçmen karada yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#Çeşme
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