Fethiye’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, düzensiz göçmenleri Muğla’ya getirerek konaklama imkanı sağlayan ve botlarla yurt dışına kaçış organizasyonu yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 26 Haziran 2026 tarihinde Fethiye merkezli, Seydikemer’in yanı sıra İstanbul, Antalya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.