İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

Açıklamada, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasa dışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın kripto varlıkları ve elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği belirtildi.

Böylelikle yasa dışı bahis suçundan elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş suç gelirinin aklandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Başsavcılıkça, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da olduğu belirlenen 27 ve Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 28 zanlı hakkında arama, yakalama ve gözaltına alma talimatı verildiği bildirildi.