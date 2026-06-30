Beşiktaş'ta bin 758 adet Cumhuriyet altını biriktiren yaşlı adam dolandırıldı

Olay, 16 Nisan günü Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dinçer K. telefonla kendisini arayan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.