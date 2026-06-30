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Beşiktaş'ta bin 758 adet Cumhuriyet altını biriktiren yaşlı adam dolandırıldı

Beşiktaş'ta bin 758 adet Cumhuriyet altını biriktiren yaşlı adam dolandırıldı

07:5230/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
DHA
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Dolandırıcılar, telefonla aradıkları yaşlı vatandaşı kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak ikna etti.
Dolandırıcılar, telefonla aradıkları yaşlı vatandaşı kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak ikna etti.

Beşiktaş'ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, Dinçer K.(83)'yi 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim almaya ikna eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor

Olay, 16 Nisan günü Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dinçer K. telefonla kendisini arayan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapılan çalışmalarda, olayda 'Eldenci', 'Aracı', 'üst aracı' ve 'Atıcı' olarak görev aldıkları değerlendirilen şüpheliler Mehmet Uçak, Hasan Taş, İsmail Aygin, Fethi Kaymaz ve Selahattin Akmeşe’nin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler bugün, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 'Organizatör' olarak değerlendirilen şüpheli Hakan Ural ile 'Atıcı' konumundaki Ahmet Karatay’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.



#beşiktaş
#altın dolandırıcılığı
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