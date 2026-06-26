30 milyon liralık vurgun: Lüks araçların kimliklerini çalmışlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda ağır hasar almış ve trafiğe çıkmayacak araçların kimliklerini, çalıntı veya kaçak yollarla ülkeye girmiş araçlar ile değiştirip, satışını yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.