Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
30 milyon liralık vurgun: Lüks araçların kimliklerini çalmışlar

30 milyon liralık vurgun: Lüks araçların kimliklerini çalmışlar

13:1326/06/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İzmir merkezli 6 ilde lüks araç operasyonu.
İzmir merkezli 6 ilde lüks araç operasyonu.

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasar almış ve trafiğe çıkmayacak araçların kimliklerini çalıntı veya kaçak yollarla ülkeye girmiş araçlarla değiştirme yoluyla satışı yapılan 14 otomobil ve 6 otomobil motoruna el kondu, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda ağır hasar almış ve trafiğe çıkmayacak araçların kimliklerini, çalıntı veya kaçak yollarla ülkeye girmiş araçlar ile değiştirip, satışını yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 14 lüks otomobil ile 6 otomobil motoruna el koydu.

Ekipler, İzmir'de düzenlediği operasyonda şüpheliler A.A, F.A, E.Y, M.K, V.A, B.E.B, B.Y. ve S.Z'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
#Lüks Otomobil
#change araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Proje okulları atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB Proje Okulları öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?