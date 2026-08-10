İzmir'de yürek yakan yangın: Anneanne ve dört yaşındaki torunu öldü
İzmir'de tek katlı müstakil evde çıkan yangında 56 yaşındaki Rezan Korkmaz ile 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, küçük Yiğit'in 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın (4) yaşamını yitirdi.
Cansız bedenleri bulundu
Yangın saat 17.30 sıralarında Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Rezan Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Yapılan olay yeri incelemenin ardından yaşamını yitiren anneanne ile torununun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu
Haberi alınca olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hayatını yitirenlerden Yiğit Bulut Aydın’ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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