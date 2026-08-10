İzmir'de yürek yakan yangın: Anneanne ve dört yaşındaki torunu öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın (4) yaşamını yitirdi.

Cansız bedenleri bulundu

Yangın saat 17.30 sıralarında Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Rezan Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Yapılan olay yeri incelemenin ardından yaşamını yitiren anneanne ile torununun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu

Haberi alınca olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hayatını yitirenlerden Yiğit Bulut Aydın’ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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