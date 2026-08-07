Dünyaca ünlü meyvenin hasadı başladı: Kilosu 250 TL'den kapış kapış satılıyor

'EMEK İSTİYOR'

Bardacık inciri üreticilerinden Mehmet Cin (70) ise ürünlerinin farklı bir aroma ve lezzete sahip olduğunun altını çizip "Köyümüzde bu ürünü güzel Allah bize buraya bir nimet olarak vermiş. Poyraz rüzgarımız eser. Bu incirin istediği güneş de var. Bu ağacın bir yıl hizmeti var. Emek istiyor. Bu bahçeyi bırakıp gidemezsin. Toplarken kırılan dalı olur. Bunları kesersin, kışlık bakımlarına geçersin. Mart'ta gübrelemeye geçersin. Bastığımız bu toprak bir anadır. Bu tarımı iyi yapacaksak toprak anayı beslememiz gerek. Örnek alıp laboratuvarda analiz yaptırıyoruz. Ona göre ağacın istediğini veriyoruz" dedi.