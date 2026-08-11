İzmir’de yasa dışı yollarla avlanılan 560 kilo kara midyeye el konuldu

Menderes'te başkan vekilliği seçimi 17 Ağustos’ta yapılacak

İzmir Valiliği, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 17 Ağustos’ta olağanüstü toplanacağını açıkladı.