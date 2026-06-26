Gümrükler Muhafaza ekipleri geçit vermiyor: 36 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gümrüklerde düzenlenen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen 3 bin 430 operasyonda toplam 108,7 ton uyuşturucu yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü teşkilatının, uzman personeli, güçlü istihbarat kapasitesi ve risk odaklı çalışma anlayışıyla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarılara imza attığı, gerçekleştirilen yüksek miktarlı operasyonlarla Türkiye'nin sınır güvenliğine ve toplum sağlığının korunmasına önemli katkılar sağladığı ifade edildi.
Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla tüm gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerinde Narkokim özel ekipleri oluşturularak bu alandaki teknik ve analitik çalışmaların güçlendirildiği bildirildi.
Son 3 yılda 108,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarının hızlı ve etkin şekilde analiz edilmesi, soruşturma süreçlerine bilimsel destek sağlanması amacıyla 2020 yılında Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün kurulduğu anımsatılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
Açıklamada, bu rakamların, Türkiye'nin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin somut bir göstergesi olduğu, özellikle Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapıları ile İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya havalimanlarında rekor miktarda uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.
Ele geçirilen tonlarca uyuşturucunun, kaçakçılık şebekelerine ağır darbeler indirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: