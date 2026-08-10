Ankara Kızılcahamam'da bir arazide yangın çıktı
16:41, 10/08/2026, Pazartesi
IHA
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde arazide yangın çıktı.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangına havadan jandarma helikopterleriyle de müdahale edildi.
Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
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