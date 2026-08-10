Ankara Kızılcahamam'da bir arazide yangın çıktı

Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

Frig medeniyetinin başkenti Gordion’da bulunan ve halk arasında ‘Midas Tümülüsü’ olarak bilinen tümülüsün Kral Midas’a değil babası Gordias’a ait olduğu belirtildi. Zonguldaklı madencilerin 82 metrelik bir tünelle ulaştığı 3 bin 200 yıllık bu karanlık odada, dünyanın tek örneği olan ve asırlara meydan okuyarak hiç çürümeyen ahşap bir mucize yatıyor.