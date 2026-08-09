Ankara’da ağaçlık alanda yangın: Alevler rüzgarla büyüdü

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alevler rüzgarla büyüdü

Yenimahalle Cumhuriyet Mahallesi’nde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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