Ankara’da ağaçlık alanda yangın: Alevler rüzgarla büyüdü
21:42, 09/08/2026, Pazar
IHA
Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Ankara’da ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Bölgeye tedbir amacıyla sağlık ve polis ekipleri de sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Alevler rüzgarla büyüdü
Yenimahalle Cumhuriyet Mahallesi’nde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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