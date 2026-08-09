Ankara’da feci kaza: 81 yaşındaki vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir otomobilin başka bir araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Hüseyingazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi’nde 06 FBH 862 plakalı otomobil, henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobile yandan çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesi sonucunda Mehmet Şimşek’in (81) hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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