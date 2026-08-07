Lüks otomobil küle döndü: Milyonluk otomobilden geriye sadece hurda kaldı
21:38, 07/08/2026, Cuma
DHA
Ankara'da seyir halindeyken alev alıp yanan lüks spor otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Öğle saatlerinde Ankara Çevre Yolu Bağlum mevkisinde seyir halindeyken alev alan 06 PVR 87 plakalı lüks spor otomobil, yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri, tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü.
Otomobili kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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