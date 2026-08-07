Lüks otomobil küle döndü: Milyonluk otomobilden geriye sadece hurda kaldı

Ankara Valiliği duyurdu: Yasak süresi uzatıldı

Artan hava sıcaklıkları ve olumsuz iklim koşullarının orman yangını riskini zirveye taşıması üzerine Valilik, ormanlık alanlara giriş ve ateş yakma yasaklarının süresini uzattı. Daha önce 30 Eylül 2026 olarak belirlenen kısıtlamaların, insan kaynaklı dikkatsizliklerin ve aynı anda birden fazla noktada çıkabilecek yangınlara müdahale zorluklarının göz önüne alınarak 15 Ekim 2026 tarihine kadar devam etmesine karar verildi.