Dünyada başka örneği yok: 3 bin 200 yıllık sır Ankara'nın altındaymış

Frig medeniyetinin başkenti Gordion’da bulunan ve halk arasında ‘Midas Tümülüsü’ olarak bilinen tümülüsün Kral Midas’a değil babası Gordias’a ait olduğu belirtildi. 53 metre yüksekliğinde ve 300 metre çapındaki tümülüsün içerisinde yaklaşık 3 bin 200 yıllık ardıç ağaçlarından oluşan ahşap mezarın günümüze kadar korunarak ulaşması dikkat çekerken, mezardan çıkarılan 99 fibula da Friglerin metal işçiliğindeki ustalığını ortaya koydu.





Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç, tümülüsün dünyanın ikinci büyük tümülüsü olduğunu belirterek, Gordion’un sahip olduğu tümülüslerin bölgenin tarihi zenginliğini ortaya koyduğunu ifade etti.