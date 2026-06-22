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Ticaret Bakanlığı duyurdu: İkinci el taşıt ticaretinde '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı duyurdu: İkinci el taşıt ticaretinde '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesi uzatıldı

09:3922/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
DHA
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Oto alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.
Oto alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında tüketici ve piyasa istikrarını korumak amacıyla ’6 Ay 6 Bin Kilometre’ düzenlemesinin 1 Ocak 2027’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve tüketicilerimizin korunması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yapılmasını engelleyen '6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi' ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını önleyen 'İlan Kısıtlaması' uygulamaları yürürlükte bulunmaktadır" denildi.

DÜZENLEMELERE AYKIRI HAREKET EDENLERE 170 MİLYON LİRA CEZA

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi ile ilan kısıtlaması uygulamalarının süreleri Ticaret Bakanlığımızca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."

#Ticaret Bakanlığı
#Oto alım-satımı
#Otomobil
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