Araç alım satımında yeni dönem: 2026’da düzenlemeler yürürlüğe giriyor

Araç alım satım işlemlerinde önemli değişiklikler içeren yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle birlikte hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında yeni bir dönemin kapıları aralanacak.

Nispi harç uygulaması başlayacak

Yeni düzenlemeye göre, sıfır araçların ilk tescili ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının satış ve devir işlemlerinde noterlerde nispi harç uygulaması başlayacak. Satış bedeli üzerinden alınacak bu harcın en az 1.000 TL olması öngörülüyor. Uygulamanın, araç alım satım süreçlerinde maliyetleri artırması bekleniyor.

İkinci el araç piyasasında spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla daha önce getirilen “6 ay – 6 bin kilometre” kuralı ile ilan kısıtlamaları, 1 Ocak 2026 itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra ikinci el araç satışlarında mevcut sınırlamalar uygulanmayacak.

Söz konusu düzenlemeler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında hayata geçiriliyor. Düzenlemelerin, araç piyasasının yanı sıra ticari hayat ve vergi uygulamalarında da önemli etkiler oluşturması bekleniyor.

Uzmanlar, noter harçlarının devreye girmesinin özellikle yüksek bedelli araçlarda alım satım maliyetlerini artırabileceğine dikkat çekerken, 6 ay – 6 bin kilometre kuralının sona ermesinin ise ikinci el piyasasında hareketlilik yaratabileceğini belirtiyor.

2026’da yürürlüğe girecek yeni uygulamalarla birlikte, araç alım satım süreçlerinde hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri için yeni bir dönemin başlayacağı ifade ediliyor.







