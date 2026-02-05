Galatasaray, transferin son saatlerinde sürpriz bir hamle yaparak eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralamak için Bayern Münih'e teklifte bulundu ve anlaşma sağlandı. Transfer haberinin ardından "Sacha Boey kimdir, nereli, kaç yaşında?" gib sorular merak kazandı. Sacha Boey'in Galatasaray transfer ücreti açıklandı mı, ne kadar? İşte Sacha Boey 'in biyografisi ve kariyeri hakkında ayrıntılar.

2 /17 Galatasaray, Ocak 2024’te 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih’e sattığı rekor transferi Sacha Boey’i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibinde yeterli süre alamayan eski sağ bek oyuncusunu kiralık olarak transfer etmek için anlaşma sağladığı öğrenildi. Boey’in perşembe günü Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezon mücadele ettiği her kulvarda önemli başarılar elde etmek istiyor..

4 /17 Galatasaray eski futbolcusu Sacha Boey’in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Bayern Münih’le anlaşma sağladı.

5 /17 Galatasaray, Sacha Boey’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Fransız oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray’a kiralık olarak transfer olacağı belirtildi.

Başarılı performansının ardından 2024 yılında 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olan Boey, bu bedelle Galatasaray ve Süper Lig tarihinin en pahalı satışlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

7 /17 Bayern Münih forması ile transferinin gerçekleştiği 28 Ocak 2024 tarihinden bu yana tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Boey, toplamda 1.660 dakika sahada kalırken 1 gol/5 asist katkısı sundu..

Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil edilen 25 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönmüştü.





9 /17 Kariyerinde 47 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, Rennes U19 formasıyla 1 gol atma başarısı gösterdi. Dijon'da 1, Rennes'de ise 2 asist yapan Sacha Boey, Fransa U17, U18 ve U20 takımlarında da oynadı.









10 /17 Kamerun asıllı oyuncu, 1.78 boyunda. Rennes altyapısından yetişen Dijon'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erdi.

Almanya'da sağlık kontrolünden geçen Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı kulüp için bugün 16.00 sıralarında İstanbul'a gelecek.

Henüz resmi bir kiralama bedeli açıklanmadı ancak haberler "satın alma opsiyonlu kiralama" formülü üzerinde duruyor. Yani Galatasaray, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak ve performansına göre bonservisini alma hakkına sahip olacak.

13 /17 Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

