Dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak 2026 son dakika? Dul ve yetim maaşı zam farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesiyle birlikte, ocak ayında 16.881 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farkı süreci başladı. Yeni düzenleme kapsamında emeklilerin alacağı 3.119 TL’lik fark ödemesinin yanı sıra, dul ve yetim aylıkları da taban maaş üzerinden yeniden hesaplandı. Gözler şimdi maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi.
Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak güncellenmesinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş farkı beklentisine girdi. Daha önce 16.881 TL alan emekliler için 3.119 TL’lik fark ödemesi gündeme gelirken, dul ve yetim maaşlarında da artış yapıldı. Maaş farklarının ne zaman yatırılacağı ise milyonlarca hak sahibi tarafından araştırılıyor.
En düşük emekli maaşına zam sonrasında;
Hissesi yüzde 75 olan eşi vefat etmiş, çalışmayan/emekli olmayan dul eşler için 15.000 TL'ye
Hissesi yüzde 50 olan çalışan/emekli olan dul eş veya hak sahibi çocuklar için 10.000 TL'ye
Hissesi yüzde 25 olan yetim çocuk (birden çok çocuk varsa) 5.000 TL'ye tamamlanacak.
Dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak?
2026 yılı emekli maaşı düzenlemeleri sonrasında oluşan zam farkları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli maaş farklarının ödenmeye başlamasıyla birlikte gözler, dul ve yetim maaşı farklarının ne zaman yatacağı sorusuna çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı ödeme takvimi doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine fark ödemeleri 4 Şubat 2026 itibarıyla yapılmaya başlandı.
Ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan dul ve yetimler, zamdan kaynaklanan farkı şubat ayının ilk haftasında ek ödeme olarak hesaplarında görecek. SGK açıklamasında dul ve yetimlere özel bir tarih belirtilmemiş olsa da, fark ödemelerinin emeklilerle aynı kapsamda ve hisse oranlarına göre yatırılması bekleniyor.
Dul-Yetim maaş farkları ne kadar oldu?
En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesiyle birlikte dul ve yetim aylıklarında da artış gerçekleşti. Buna göre fark tutarları şöyle belirlendi:
%75 hisseyle dul maaşı alanlar: 2.250 TL
%50 hisseyle dul maaşı alanlar: 1.500 TL
%25 hisseyle yetim maaşı alanlar: 750 TL
Birden fazla hak sahibinin bulunduğu ailelerde ise toplam fark tutarı 3.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Dul ve Yetim maaşı ödeme takvimi 2026
Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının statüsüne göre farklı günlerde ödeniyor:
SSK (4A): Ayın 17’si ile 26’sı arasında
Bağ-Kur (4B): Ayın 25’i ile 28’i arasında
Emekli Sandığı (4C): Ayın 1’i ile 5’i arasında
4/C kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar maaş farklarını 23 Ocak 2026 tarihinde alırken, SSK ve Bağ-Kur’lu hak sahipleri için fark ödemeleri şubat ayı başında yapılacak.