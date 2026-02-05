Dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak 2026 son dakika? Dul ve yetim maaşı zam farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?

Dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak?

2026 yılı emekli maaşı düzenlemeleri sonrasında oluşan zam farkları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli maaş farklarının ödenmeye başlamasıyla birlikte gözler, dul ve yetim maaşı farklarının ne zaman yatacağı sorusuna çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı ödeme takvimi doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine fark ödemeleri 4 Şubat 2026 itibarıyla yapılmaya başlandı.

Ocak ayında eski maaş üzerinden ödeme alan dul ve yetimler, zamdan kaynaklanan farkı şubat ayının ilk haftasında ek ödeme olarak hesaplarında görecek. SGK açıklamasında dul ve yetimlere özel bir tarih belirtilmemiş olsa da, fark ödemelerinin emeklilerle aynı kapsamda ve hisse oranlarına göre yatırılması bekleniyor.