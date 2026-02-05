500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından açıklanan takvim doğrultusunda kura çekimleri ülke genelinde sürüyor. Yozgat’ta inşa edilecek 2 bin 858 sosyal konut için ise kura çekiliş tarihi duyuruldu. Yozgat TOKİ kura çekimine ilişkin tarih, kura süreci ve kuraya katılacak hak sahiplerinin isim listesine dair detaylar, kurum tarafından açıklanacak. İşte Yozgat TOKİ kurası detayları.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. TOKİ takviminde yer alan iller merak edilirken, Yozgat’ta inşa edilecek 2 bin 858 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı.
TOKİ Yozgat kura çekimi ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Yozgat TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı. Buna göre, TOKİ Yozgat kurası 9 Şubat'ta saat 11:00'de çekilecek.
500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.
Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.
Yozgat TOKİ kura tarihi için tıklayın
Yozgat TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Yozgat TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ Yozgat kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Yozgat’ta TOKİ konutlarının olduğu ilçeler hangileri?
TOKİ sosyal konutların Yozgat’ın Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy ilçesinde yapılacak.
Yozgat'ta TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Yozgat'ta fiyatlar şu şekilde:
Yozgat'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Yozgat'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Yozgat'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.