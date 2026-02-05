Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Kayseri Melikgazi sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Kayseri Melikgazi sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

10:565/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Kayseri, Merkez 2300 / 250000 Sosyal Konut Projesi kapsamında (2+1) nitelikli 1.643 adet konut ve (3+1) nitelikli 524 adet konut olmak üzere toplam 2.167 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Kayseri Melikgazi sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Kayseri, Merkez 2300 / 250000 Sosyal Konut Projesi çerçevesinde üretilen konutlardan; (2+1) nitelikli 1.643 adet konut ve (3+1) nitelikli 524 adet konut olmak üzere toplam 2.167 adet konut satışa konu edilmiştir. Kayseri, Merkez 2300 / 250000 Sosyal Konut Projesinde geçerli başvurusu bulunan 2.064 adet asil ve 103 adet yedek olmak üzere toplam 2.167 adet hak sahibi için Konut Belirleme Kurası çekildi. İşte, TOKİ Kayseri Melikgazi sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

KAYSERİ MELİKGAZİ KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#TOKİ Kayseri
#TOKİ Kayseri Melikgazi kura çekilişi sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Afyonkarahisar hak sahipliği KURASI CANLI İZLE