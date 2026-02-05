Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Kayseri, Merkez 2300 / 250000 Sosyal Konut Projesi çerçevesinde üretilen konutlardan; (2+1) nitelikli 1.643 adet konut ve (3+1) nitelikli 524 adet konut olmak üzere toplam 2.167 adet konut satışa konu edilmiştir. Kayseri, Merkez 2300 / 250000 Sosyal Konut Projesinde geçerli başvurusu bulunan 2.064 adet asil ve 103 adet yedek olmak üzere toplam 2.167 adet hak sahibi için Konut Belirleme Kurası çekildi. İşte, TOKİ Kayseri Melikgazi sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.