Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kahramanmaraş projeleri için kura çekimi yapılacak. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek çekiliş noter huzurunda otomatik kura yöntemiyle belirlenecek. Böylece kentte inşa edilecek 8 bin 195 sosyal konut için hak sahipleri belli olmuş olacak. Kura sonuçları kurumun Youtube kanalından canlı izlenecek. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 5 Şubat 2026 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 5 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Merkez, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde toplam 8 bin 195 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, 5 Şubat Perşembe günü KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Saat 14.00’te başlayacak hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirilecek.
TOKİ Kahramanmaraş kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Kahramanmaraş TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
Kahramanmaraş'ta TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kahramanmaraş'ta fiyatlar şu şekilde:
Kahramanmaraş'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kahramanmaraş'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kahramanmaraş'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.