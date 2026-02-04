Terörsüz Türkiye raporu önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor yazım sürecinde nihai aşamaya ulaştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştirdiği seri toplantıların ardından gelinen son durum, yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

TBMM Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi.