Terörsüz Türkiye raporu önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Terörsüz Türkiye raporu önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak

16:534/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
DHA
TBMM Başkanlığı: (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor) Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde yürütülen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında kritik bir aşamaya gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yürütülen görüşmelerin seyri ve raporun tamamlanma sürecine ilişkin TBMM Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yayımlandı.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor yazım sürecinde nihai aşamaya ulaştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştirdiği seri toplantıların ardından gelinen son durum, yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

TBMM Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi.


Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak."


