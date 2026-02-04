Diplomasi trafiğinde Kahire durağı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Mısır'a gitti. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MISIR'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Mısır ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de eşlik ediyor.

GÖZLER KAHİRE'DE

Riyad’daki temaslarının ardından ayağının tozuyla Kahire’ye inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftalık Kabine toplantısında sinyallerini verdiği üzere, çantasında bölgenin en yakıcı meselelerini taşıyor. Kahire’deki görüşmelerin merkez üssünde Gazze’deki insani dramın sonlandırılması ve bölgenin yeniden inşası yer alıyor. Kurulması beklenen "Gazze Barış Kurulu"nun çalışma esaslarının bu zirvede netleşmesi beklenirken, iki liderin Gazze’nin güvenliği konusunda ortak bir irade sergilemesi öngörülüyor. Öte yandan, sadece Gazze değil; Vaşington-Tahran hattındaki yüksek gerilimin düşürülmesi ve Suriye’deki kronikleşmiş sorunlar da masadaki yerini koruyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları kapsamında Ankara-Kahire hattındaki ekonomik işbirliğinin artırılması da kapsamlı biçimde değerlendirilecek. İki ülkenin ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.Doğu Akdeniz'de hidrokarbon yatırımları, tarım, turizm, savunma, işbirliği imkanlarının arttırılması liderlerin başkanlık edeceği Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın ikincisinde değerlendirilecek.İş adamları da Türkiye- Mısır İş Forumu'nda biraraya gelecek.








