Erdoğan Suudi Arabistan'da: Ana gündem Gazze ve Suriye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2026’nın ilk yurt dışı ziyaretlerini yapıyor. İki günlük Orta Doğu ziyaretine Suudi Arabistan’dan başlayan Erdoğan, dün Riyad’daydı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Erdoğan’ı Yemame Sarayı’nda resmi törenle karşıladı. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.





İNSANİ KRİZ SON BULMALI

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Gazze’de yardım çabalarının yoğunlaştırılması ve insani yardımın ulaştırılması için şerit boyunca tüm geçişlerin açılması, ayrıca işgalin sona erdirilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, Filistin davasının savunulmasındaki hayati rolüne de tekrar dikkat çekildi.





TERÖR TEMİZLİĞİNE TAM DESTEK

Yemame Sarayı'nda ele alınan bir diğer önemli konu da Suriye oldu. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Taraflar, 30 Ocak'ta açıklanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının uygulanmasını destekleyip, Suriye Hükümeti’nin terörist örgütleri engellemek ve sivil barışı teşvik etmek için yaptığı çabaları destekledi. İsrail'in Suriye topraklarına ve egemenliğine karşı gerçekleştirdiği ihlaller de kınandı. Bu ihlallerin uluslararası hukuku açıkça ihlal edip bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği kaydedildi. İsrail’in Suriye topraklarından derhal çekilmesi çağrısı yapıldı. Görüşmede Yemen'deki son durum ve Doğu Afrika'daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alınırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 4 anlaşma imzalandı ve 31 maddelik ortak bildiri yayımlandı.





Bölgeyi ateşe atacak her adımın karşısındayız

Erdoğan, Suudi Arabistan’ın ve Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat’a mülakat verdi. İran-ABD gerilimiyle ilgili soru üzerine Erdoğan, bölgede yeni bir savaşın yaşanmasını kesinlikle istemediklerini, meselelerin diyalog ve sağduyu ile çözülmesinden yana olduklarını vurguladı. İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını her platformda dile getirdiklerini belirten Erdoğan, tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınılması gerektiğini muhataplarına ilettiklerini kaydetti. Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bölgeyi ateşe atacak her adımın karşısında, barışı güçlendirecek her adımın yanındayız” diye konuştu. Erdoğan’ın bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği vizyonunu ortaya koyduğu, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, İran, Gazze, Suriye, Sudan ve Somali gibi küresel gündemlere ilişkin değerlendirmelerini içeren mülakat, Şarkul Avsat’ta Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.



