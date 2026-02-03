Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

15:113/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.
Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine gittiği başkent Riyad'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine başkent Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Suudi Arabistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de eşlik ediyor.

Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Suudi Arabistan
#Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2026?