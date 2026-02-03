Yılın ilk ziyareti Orta Doğu'ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti: İlk durak Riyad sonraki rota Kahire

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki iş insanlarıyla yapacağı Suudi Arabistan ziyaretinin ana gündeminin ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektör işbirliklerinin derinleştirilmesi olacağı belirtildi.

FİLİSTİN VE BÖLGESEL MESELELER MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir. Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."

İLK DURAK RİYAD İKİNCİ ADRES KAHİRE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak. Erdoğan, temaslarının ardından 4 Şubat'ta Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Ziyaretlerin, Ankara'nın son dönemde hız kazanan normalleşme ve diyalog adımlarını yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor.

Ziyaretin ana çerçevesi "barış ve istikrar" olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde özellikle Gazze'de kalıcı sükunetin sağlanmasına yönelik girişimler öne çıkacak. Bu kapsamda, Gazze için kurulması planlanan "Barış Kurulu" mekanizması ile bölgenin yeniden inşasına yönelik iş birliği seçeneklerinin ele alınması öngörülüyor.

Ayrıca Gazze ve Suriye'de yıkılan altyapının yeniden ayağa kaldırılması süreci ile İran, Gazze ve Suriye hattındaki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.







